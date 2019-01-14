Для тестирования бесплатного Wi-Fi в Студенческой деревне потребуется несколько тысяч человек

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для тестирования общественной сети Free Wi-Fi Minsk, которая появится в Студенческой деревне ко II Европейским играм, потребуется несколько тысяч человек. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании "Деловая сеть" Павел Алексеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Деловая сеть" стала официальным поставщиком Free Wi-Fi на II Европейских играх в Минске. Бесплатным интернетом со скоростью до 100 Мбит/c во время соревнований будут пользоваться спортсмены и официальные делегации, проживающие в Студенческой деревне. Значительная часть работ уже сделана - прошлым летом был проложен оптоволоконный кабель. К началу соревнований работы будут завершены.

"На май запланировано тестирование новой сети, а студенты уже отселены из общежитий. Будем привлекать большие волонтерские группы, всего потребуется 3-4 тыс. человек", - отметил Павел Алексеенко.

Руководитель отдела маркетинга компании "Деловая сеть" Эвелина Рачковская подчеркнула, что Free Wi-Fi Minsk будет доступен в Студенческой деревне на период проживания спортсменов, потом для студентов доступ к интернету будет платным. При этом для подключения потребуется несколько минут. "Речь идет об уникальном для Беларуси варианте. Если сегодня, чтобы подсоединиться к интернету, надо посетить офис провайдера, подписать документы, получить и установить роутер, то в кампусе на это потребуются считанные минуты. Подключиться можно будет через веб-приложение, заключив публичный договор присоединения и выбрав интересующий тарифный план", - пояснила она.

Тарифные планы будут отличаться продолжительностью пакетов (7, 15 и 30 дней) и скоростью интернета (от 10 до 100 Мбит/c). Точки Wi-Fi будут установлены по всей территории Студенческой деревни.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-