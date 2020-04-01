Дни скидок пройдут в торговле Минска в апреле

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в апреле в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ 2-5, 9-12, 16-18, 23-26 и 30 апреля будет продавать непродовольственные товары со скидками до 30%, продовольственные - дешевле на 5%, а с 17 по 30 апреля скидки составят до 45% на более 1 тыс. непродовольственных товаров. Для держателей дисконтных карт 6, 13, 20, 27 апреля предоставляется скидка 20%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками 2,6, 7, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 28, 30 апреля - скидка 27% на непродовольственные товары, а также 4, 25 апреля - 30% и 9-11, 16-18 апреля - 33% на эту же группу покупок. Также универмаг предложит 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 апреля снижение цен на 35% на непродовольственные товары по цене от Br35 за одну штуку.

"Универмаг Беларусь" 4-7, 13, 14, 20, 21, 25, 26 апреля предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары, 10-12, 17-19 апреля - 35% на непродовольственные товары, 10% - на продовольственные, а также 30% на товары детского ассортимента. Для держателей дисконтных карт 1–3, 8, 9, 15, 16, 22-24 апреля непродовольственные товары будут дешевле на 32%, продовольственные - на 10%, а также товары детского ассортимента - на 30%.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции каждые среду (скидки до 35% на непродовольственные товары), пятницу и субботу и 12, 19 апреля (скидка до 30% на непродовольственные товары). Скидка 5% предоставляется на продовольственные товары каждые понедельник, среду и пятницу месяца.

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду (30% на непродовольственные товары), а также каждые пятницу, субботу и воскресенье (33% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт цены станут ниже на 32% по понедельникам.

В ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская,131, ул. Богдановича,78, ул. Мясникова,35) 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 апреля минус 20%, 18, 25, 27 апреля - 25%, а с 1 по 30 апреля - 20% при единовременной покупке стоимостью свыше Br120.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская,26) дни скидок проходят каждую среду и пятницу (минус 20%), а по вторникам предусмотрено снижение цен на 20% для пенсионеров и многодетных семей.

Снижают цены на 15% "Северянка" (ул. Ангарская,38) - на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу (кроме 28 апреля), "Богатырь" (ул. Притыцкого,32) - каждую среду и четверг.

Магазин "1000 мелочей" (ул. Калинина,1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент), кроме товаров на других акциях.

Магазины "Гаспадар и Гаспадыня" (проспект Независимости,131/1) снижает цены каждую среду на 22% на весь ассортимент, "Лянок" каждые понедельник, среду и субботу на 18%, "Пальмира" (ул. Шугаева,3/1) предлагает 15% на отдельные группы товаров с 1 по 30 апреля.

В "Сантехоборудовании" (ул. Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) проводятся 2, 9, 16, 23, 30 апреля - минус 20%, 21 апреля - минус 30%.

Фирменный магазин "Луч" весь месяц предлагает отдельные группы товаров со скидкой от 20 до 35%.

"Детский мир", расположенный по адресу Логойский тракт 25/1, предложит 2, 3, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля скидки 10%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-