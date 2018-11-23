Документальную пьесу против насилия в семье покажут в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный показ документальной пьесы "Семь" о противодействии насилию в семье состоится 26 ноября на камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в представительстве Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.

Постановка пьесы "Семь" в Минске станет заключительной в серии шести постановок, представленных зрителям в различных городах Беларуси (Могилеве, Молодечно, Витебске, Гомеле, Кобрине) с октября по ноябрь этого года в рамках информационной кампании, направленной на формирование нулевой толерантности общества к насилию в семье. Это документальное театральное произведение, основанное на фрагментах личных интервью с семью выдающимися женщинами из разных стран мира, пострадавшими от насилия, преследования, презрения, унижения и различных социальных ограничений. На сегодняшний день пьеса "Семь" уже побывала в 30 странах мира (включая Беларусь) и переведена на 24 языка (включая белорусский).

Согласно международной статистике, каждая третья женщина в мире сталкивается с сексуальным или физическим насилием со стороны человека, который ей знаком. Каждая третья женщина нуждается в помощи. "Проблематика домашнего насилия остается актуальной для всего мира, в том числе Беларуси. Исследования Института социологии НАН, проведенные в 2018 году по заказу ЮНФПА (по проекту международной технической помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию в Республике Беларусь"), показали, что каждая вторая женщина хотя бы раз подвергалась тому или иному виду насилия. Так, почти половина из опрошенных сталкивалась с психологическим насилием со стороны партнера; 16,9% женщин когда-либо подвергались сексуальному насилию; 28,4% - физическому; 16,3% - экономическому", - отметила специалист по коммуникациям ЮНФПА Анна Левданская.

В регионах постановку пьесы посмотрели более 1,5 тыс. зрителей. В качестве чтецов в них выступали самые разные люди, в том числе известные личности: Надежда Скардино, Светлана Боровская, Мария Валент и др. Режиссер постановки в Беларуси - Иван Пинигин.

В финальном показе в Минске публику ждет встреча с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, послом Великобритании в Беларуси Фионной Гибб, послом Франции Дидье Канессом, послом Швеции Кристиной Юханнессон, актером Национального академического театра им. Янки Купалы Павлом Южаковым-Харланчуком, председателем Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель и др.

Бесплатный показ организован при поддержке посольства Швеции в Беларуси в сотрудничестве с Белорусским обществом Красного Креста.-0-