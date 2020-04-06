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06 апреля 2020, 20:28

Дом на ул.Широкой в Минске капитально отремонтируют

Фото "Минск-Новости"
Фото "Минск-Новости"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой дом №3 на улице Широкой в Минске, в подъездах которого обнаружили колонны с дефектами, в этом году начнут капитально ремонтировать. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Два года назад жильцы дома заметили трещины в конструкциях новостройки. Специалисты обследовали здание и весной 2019 года усилили монолитную колонну второго подъезда. Но при работах были обнаружены еще несколько колонн с дефектами. После рассмотрения технического заключения администрация Советского района решила привести весь дом в надлежащее состояние.

"Ориентировочно в июне выходит проектно-сметная документация, в июле она отправится на госстройэкспертизу. При положительном заключении будет определятся подрядчик на строительно-монтажные работы. При этом будут учитываться проведенные в прошлом году исследования", - сообщил главный инженер КУП "ЖКХ Советского района" Александр Крашевский.

Ремонт, предположительно, начнется осенью.-0-

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