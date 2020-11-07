Дом с автономной электрокотельной открыли в Гомельском районе

7 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый на юго-востоке страны дом с автономной электрокотельной открыли в Большевике, сообщает БЕЛТА.

Череду социально значимых открытий в стране продолжило открытие двух домов в рабочем поселке Большевик Гомельского района. В торжественной обстановке представители областной и районной власти поздравили с новосельем будущих жильцов двух домов по ул. Советской.

40-квартирный дом - для льготных категорий граждан. Он возведен как социальное жилье. Второй - выверенный эксперимент - 60-квартирный с автономной электрокотельной. Он будет отведен под арендное жилье. "Это первый дом в Гомельской области с электрической системой отопления и подогрева воды, а также первый в Беларуси с электрокотлами в подвальной части жилого дома. Его возводили специалисты Гомельского ДСК", - рассказали в Гомельском райисполкоме.

Подобные дома - ответ на современные веяния. Такое жилье строится и вводится для использования ресурсов Белорусской атомной электростанции. "С вводом БелАЭС и увеличением выработки электроэнергии в регионе также планируется расширить количество жилищных объектов и объектов социальной инфраструктуры, которые полностью обслуживаются с помощью электроресурсов", - уточнили в райисполкоме.

По словам председателя Большевистского сельисполкома Петра Буховца, такие открытия важны и необходимы в городке. В очереди на улучшение жилищных условий здесь состоят более 140 человек. Квартирный вопрос актуален для тысяч жителей Гомельского региона. Жилье здесь возводится активными темпами.-0-