Дом социальных услуг в Каменецком районе продали с аукциона в 5 раз дороже начальной цены

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два из шести объектов неиспользуемой госсобственности Брестской области проданы сегодня на электронных торгах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Торги проходили на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Здание дома социальных услуг в деревне Чвирки Каменецкого района было выставлено со снижением цены на 80% - за Br1062. На недвижимость претендовали четыре участника торгов. В ходе упорной борьбы цена лота выросла почти в 5,5 раза. Новым владельцем здания стала жительница Бреста, заплатившая за него почти Br5,8 тыс. Примечательно, что впервые объект был выставлен на продажу в июле этого года за Br5,3 тыс.

Результативными оказались сегодняшние торги для ЖРЭУ Бреста и городского центра по управлению недвижимостью, которые в третий раз выставили на продажу нежилое здание по ул.Островского. Цена на историко-культурную ценность по сравнению с начальной была снижена на 70%. В торгах участвовало одно частное предприятие. За недвижимость и право заключения договора аренды земельного участка фирма заплатила Br406,1 тыс.

Всего в ноябре "Брестоблимущество" выставило на продажу около 30 объектов неиспользуемой госсобственности. Половина из них предлагается со значительным снижением цены, а также за одну базовую величину (1 БВ - Br27). Комитет традиционно проводит торги по вторникам и пятницам.-0-