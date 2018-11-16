Домик Деда Мороза в зоопарке начнет принимать гостей 22 декабря

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домик Деда Мороза откроется в Минском зоопарке 22 декабря, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Скоро в двери домов постучатся новогодние праздники, и дети с нетерпением будут ждать встречи с Дедом Морозом. Однако не у всех есть возможность и время посетить его главную резиденцию в Беловежской пуще. Поэтому волшебник будет гостить в Минском зоопарке и радовать детей в своей избушке. К его приезду подготовили елку, резной трон, праздничные украшения", - отметили в зоопарке.

Получить поздравление от Деда Мороза можно будет ежедневно с 10.00 до 17.00 вплоть до 31 декабря. На встречу необходимо записаться заранее по телефонам 8(017) 340-46-20, 8(044) 765-29-52.

Также в числе праздничных мероприятий зоопарка театрализованное представление "Новогодние приключения в зоопарке" (25 и 29 декабря), новогодний баттл с Дедом Морозом возле елки (с 2 по 6 января) и "Беларускiя калядкi" (7 января). Все представления начинаются в 13.00.

Новогодняя избушка впервые открылась в зоопарке в 2016 году. Ребята могли рассказать стихотворение и получить новогодний сувенир из рук Деда Мороза, поучаствовать в играх и конкурсах, погладить символ 2017 года - петуха, а также загадать желание.-0-