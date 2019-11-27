Допмеры по трудоустройству и адаптации людей с инвалидностью разрабатывают в Гомельской области

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс дополнительных мер по трудоустройству и адаптации в социуме людей с инвалидностью разрабатывают в Гомельской области. Об этом сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько во время республиканской адвокационной кампании Белорусского товарищества инвалидов по зрению, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение нескольких месяцев в регионе проводилась масштабная работа по изучению ситуации с социализацией людей с ограниченными возможностями. На основании анализа полученных данных будет подготовлен многовекторный проект, который учтет актуальные моменты по различным направлениям. Долгосрочная программа станет дополнительным импульсом в создании условий для реализации трудового потенциала людей с инвалидностью, для их безбарьерного доступа в различные объекты и здания.

"В настоящее время в регионе налажена целенаправленная работа по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в общественную жизнь и трудовую деятельность. Учитываются возможности человека и его профессиональные навыки. Организуем обучение заинтересованных новой профессии, чтобы они могли в будущем реализовать свой потенциал", - рассказал председатель комитета. Вместе с тем есть определенные проблемы, связанные с ограничением таких специалистов по здоровью, существуют и вопросы по созданию на предприятиях условий для незрячих людей.

Комитет активно сотрудничает с организациями БелТИЗ по созданию рабочих мест. За последнее время в регионе создано четыре новых рабочих места для инвалидов по зрению.

Развивая тему совершенствования безбарьерной среды в городской инфраструктуре, Петр Шутько подчеркнул, что необходимо также устранять искусственные барьеры, которые в первую очередь основаны на имеющихся в обществе стереотипах.

"Сегодня мы говорим о возможности создать такие условия для человека с инвалидностью по зрению, чтобы он мог самостоятельно решать бытовые вопросы, получить качественное образование, был задействован на наших производствах. Это позволило бы ему по своему желанию и способностям найти рабочее место, содержать себя и семью, воспитывать детей", - сказал заместитель председателя ОО "БелТИЗ" Михаил Антоненко.

БелТИЗ подготовил пакет проектов и предложений по разным направлениям жизнедеятельности. "Начиная с реабилитации ослепших в зрелом возрасте людей или родившихся такими детей, заканчивая вовлечением человека в социальную и экономическую активность. И это будет вершиной нашей деятельности, которая ведется совместно с государством и обществом", - подытожил Михаил Антоненко.

Дискуссионную панель "Инклюзивное общество: инвестиции в будущее" республиканской адвокационной кампании Белорусского товарищества инвалидов по зрению проводит БелТИЗ при поддержке Министерства труда и социальной защиты, Гомельского облисполкома.-0-