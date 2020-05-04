Дополнительная лаборатория по диагностике COVID-19 заработала в Новополоцке

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке развернута лаборатория по диагностике COVID-19. Об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Это седьмая лаборатория в регионе. Она заработала в конце прошлой недели и сейчас набирает обороты. "Думаю, выйдет на 100-120 исследований в сутки, что позволит полностью обслуживать Новополоцк и Полоцкий район. Также, возможно, эта лаборатория возьмет на себя часть работы по ближайшим районам и разгрузит действующие в Витебске лаборатории", - сказал Михаил Вишневецкий.

Лабораторной диагностикой коронавируса в области занимаются специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, центра дерматовенерологии, областного роддома, инфекционной больницы, клиники ВГМУ и перепрофилированного отдела вирусологии областной ветлаборатории. С учетом новополоцкой лаборатории всего в сутки по области проводится около 1,6 тыс. исследований.

Касаясь ситуации с заболеваемостью в регионе, Михаил Вишневецкий отметил: за выходные дни наблюдалось снижение. "По области с пневмониями поступление было порядка 80 случаев как в субботу, так и в воскресенье. Сегодня, скорее всего, оно будет значительнее, потому что работает амбулаторно-поликлиническое звено, и пациенты могут идти через поликлиники, а не только обращаться в скорую помощь, - констатировал начальник главного управления по здравоохранению. - В целом ситуация контролируемая. На протяжении последних двух недель она остается в пределах одних и тех же цифр. Если говорить о регионах, то в Докшицах остановилась тенденция к увеличению. Пациентов с пневмониями поступает один-два в сутки. Сегодня там на 25% меньше пациентов по сравнению с пиковым значением, количество коечного фонда достаточное, второй волны не предполагается. Стабильная ситуация в Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском районах".

Незначительное поступление пациентов с пневмонией отмечается в Орше, в настоящее время медучреждения города справляются самостоятельно. Под таких больных там развернуто более 400 коек.

Михаил Вишневецкий обратил внимание: в медучреждениях области находятся 243 аппарата ИВЛ и 144 наркозно-дыхательных аппарата, которые тоже имеют функцию вентиляции легких. Загруженность ИВЛ тяжелыми пациентами, имеющими постоянную суточную потребность в вентиляции легких, составляет 17%, с учетом наркозно-дыхательных аппаратов - 10% от всего парка данного оборудования. "К тому же в медучреждениях у нас есть еще 1199 точек кислородной поддержки и 36 концентраторов кислорода. Поэтому по кислороду и по аппаратам ИВЛ сегодня напряжения нет вообще", - добавил начальник облздрава.

Он также пояснил, как будет проводиться временный вывод больниц из оказания помощи больным с коронавирусом. "На протяжении последних 2-3 дней мы полностью освобождаем бывшую железнодорожную больницу, туда приостановлена госпитализация больных. Мы планово к этому подходили с учетом общей ситуации. Полную санобработку всей больницы постараемся сделать за трое-четверо суток. Это время даст возможность передохнуть медработникам и подготовить ее к госпитализации пациентов с пневмониями вновь. Затем точно так же будем проводить полную санобработку следующей больницы, и так по очереди все медучреждения в городе. Заканчивать будем хирургическим корпусом областного онкодиспансера с тем, чтобы затем отдать его под онкобольных и с пневмониями туда уже не возвращаться", - сказал Михаил Вишневецкий. Он подчеркнул, что все лечебные учреждения проходят текущую санобработку порядка двух раз в неделю, однако полная проводится более качественно и имеет большую эффективность.-0-