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07 апреля 2020, 13:34

Дополнительные противоэпидемиологические меры принимаются на "Бабушкиной крынке"

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7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры по недопущению распространения вирусной инфекции применяются в ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Бабушкина крынка" в Могилеве и на всех филиалах предприятия. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель генерального директора ОАО по идеологической работе и социальным вопросам Светлана Сташевская.

"Одной из первых мер стало закрытие предприятия для посторонних людей. Зайти в холл главного корпуса можно только при наличии пропуска. У дверей разместили дезматы, раньше такие лежали только на производстве. После того, как человек входит в здание, он отправляется обрабатывать руки - в холле установлены дозаторы с локтевым вариантом нажатия, - рассказывает Светлана Сташевская. - После этого на посту охраны посетителям (по рабочей необходимости) измеряют температуру бесконтактным способом. Эти данные заносятся в специальный журнал, они строго контролируются администрацией предприятия. В каждом структурном подразделении начальник отдела тоже следит за температурой своих подчиненных - ее измеряют на местах дважды в день. Показания заносят в специальный журнал. Раньше такие строгие меры применялись в цехах, потому что к работе на пищевом производстве нельзя допускать человека с повышенной температурой и другими признаками респираторных заболеваний. Теперь такое правило распространяется на все отделы без исключения. Такие же меры принимаются во всех наших филиалах".

В холле также установлены ультрафиолетовые лампы, которые очищают воздух от возможных вирусов. Раньше они были только в цехах, а теперь разместились во всех местах скопления людей.

"На входе каждый сотрудник получает многоразовую марлевую повязку, если у него нет своей. Эти повязки мы отшивали на филиале в Кировском районе. Обратно мы их не забираем, дальше каждый должен следить за ней самостоятельно: стирать и утюжить после каждого ношения. Установили на этажах гладильные доски и утюги, чтобы производить термическую обработку. Всего закуплено 50 комплектов утюгов и досок. 13 комплектов дополнительно будут установлены в головном офисе, остальные - в ближайшее время передадим на филиалы", - рассказала заместитель гендиректора.

Чтобы не допускать скопления людей в обеденное время, столовая предприятия тоже перешла на новый режим работы. Для каждого структурного подразделения определено свое время обеда. Это нужно для того, чтобы люди из разных отделов не пересекались друг с другом. На обед отводится 15 минут и одновременно обедать могут не более восьми человек. После каждого посещения в помещении проводят небольшую дезинфекцию: обрабатывают все поверхности, ручки дверей - все то, чего люди касаются руками. Все столы стоят на расстоянии не менее метра друг от друга со всех сторон. Здесь установлены кондиционеры с ультрафиолетовыми лампами. У линии раздачи появились ограничительные стикеры - администрация просит соблюдать дистанцию.

"Те, кто не хотят посещать столовую или не могут пообедать в отведенное им время, могут получить обед в индивидуальном ланч-боксе. К нему прилагаются одноразовые вилка и нож. Каждый день на выбор у сотрудников три варианта обеденного меню. Главное - предупредить о своем желании получить еду в специальном боксе заранее. Из-за стоимости упаковки обеды для сотрудников не стали дороже - эти затраты компенсирует предприятие. Сейчас рассматриваем вариант закупить специальную посуду для супов - чтобы у каждого сотрудника была возможность получать полноценный и полезный обед", - рассказала заведующая объектом общественного питания Мария Корнеенко.

Все планерки, конференции и встречи проходят на "Бабушкиной крынке" только онлайн. Часть сотрудников перевели на удаленную работу. А для тех, кто не может покинуть свое рабочее место, рабочий день сократили на полчаса за счет обеденного времени. "Мы не можем отпустить всех на удаленную работу. Потому для тех, кто продолжает ездить на работу, сократили рабочее время: до 16.30. Чтобы они не находились в общественном транспорте в час-пик", - прокомментировала Светлана Сташевская.

Спецобработку проходит и вся техника, которая въезжает и выезжает с предприятия. Помимо специализированного терминала, где машины полностью обрабатывают, каждый водитель обязан производить дезинфекцию своего рабочего места: руль, приборная панель, ручки дверей и коробки передач.

Филиалы ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Бабушкина крынка" расположены практически во всех районах Могилевской области. Всего здесь работает около 3,5 тыс. человек.-0-

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