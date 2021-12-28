Дороги, жилье и медпомощь: Андрейченко провел прием граждан в Докшицах

28 декабря, Докшицы /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня провел прием граждан в Докшицком райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой обратилась жительница Докшиц, которая проживает в общежитии по ул. Школьной и в нем нет теплой воды. По словам специалистов, из-за технических проблем не хватало давления в трубах, недавно это устранили. Заверили, что теперь вода будет. Также женщина попросила помощи в выделении арендного жилья. Ей сказали написать заявление, комиссия его рассмотрит.

Житель деревни Слобода Докшицкого района пришел с просьбой благоустройства дороги между его деревней и селом Рожно Лепельского района. Заявитель посетовал, что докшицкие дорожники приводят в порядок проезжую часть, грейдируют, а на отрезке дороги, которая относится к соседнему району, таких работ не проводят. Еще один мужчина просил, чтобы подсыпали ямы на участке дороги с грунтовым покрытием от трассы Р86 до деревни Комайск. Машинам там сложно проехать. Владимир Андрейченко поручил местным властям оценить ситуацию на месте и решить вопрос.

У жительницы Докшиц мама серьезно заболела - острый лейкоз. Нужен лекарственный препарат, который стоит несколько тысяч долларов. Первую дозу необходимых медикаментов дочь вместе с родственниками купили, но скоро лекарство закончится, а курс лечения нужно продолжать. Заявительница просит помощи в приобретении препарата за бюджетные средства, с этим вопросом она обращалась к начальнику облздрава Михаилу Вишневецкому. Он держит этот вопрос на контроле.

На прием также пришли три предпринимателя из Докшицкого района, которые занимаются заготовкой древесины. Мужчины жаловались, что райисполком не выделил им объемы для вырубки деревьев. Дело в том, что у каждого района есть свой лимит на вырубку древесины и его уже распределили между другими предпринимателями и организациями района. После обсуждений местные власти предложили, что они пересмотрят уже распределенные объемы на 2022 год и при наличии выделят участки для вырубки. Еще один вариант для бизнесменов - проводить выборочные рубки после получения разрешения лесхоза.

Сегодня спикер нижней палаты парламента принял участие в сессии Докшицкого райисполкома. Также Владимир Андрейченко откроет обновленные палаты в местной больнице.-0-