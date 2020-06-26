Дорохович поручил проконтролировать, как вывозят мусор занимающие первые этажи частники

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поручил всем районам Минска проконтролировать, как организован вывоз мусора частными организациями, расположенными на первых этажах зданий. Поручение прозвучало сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши слова не должны расходиться с делом. Настал черед навести порядок на первых этажах, где занимают помещения субъекты хозяйствования. У некоторых задача - минимизировать затраты, не платить налоги, обойти закон. А наша задача - сделать так, чтобы каждый платил. Пока что многие вывозят мусор под видом физлица и не платят экологический налог. Мы тратим деньги и недополучаем в бюджет", - сказал Александр Дорохович.

Работу необходимо довести до конца, продолжил он. "Разошлем каждому субъекту хозяйствованию информацию. Сделаем все спокойно и выверенно. За вывоз должен платить тот, кто выбрасывает", - отметил зампредседателя Мингорисполкома.-0-