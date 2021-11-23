Дорожники Минска к снегопаду готовы: уборка и обработка улиц основана на оперативном мониторинге

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожные службы Минска отслеживают фактическую погоду и ее прогноз практически в режиме онлайн и распределяют силы и средства по уборке и обработке улиц исходя из этих данных. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.

Снегопад, который уже несколько часов не прекращается в столице, не застал дорожников врасплох. Примерно с 11 часов утра улично-дорожную сеть обрабатывают противогололедной смесью.

"Причем отдельные опасные участки - на съездах, уклонах, мостовые сооружения - обрабатывали и минувшей ночью для профилактики в связи с понижением температуры", - добавил Владимир Латушкин.

Для содержания улиц Минска днем предприятие задействует 327 единиц спецтехники, в том числе 42 солеразбрасывателя, а также 656 уборщиков территорий. Эти ресурсы направлены на расчистку дорожного полотна и минимизацию скольжения по его поверхности.

"В ночную смену будем исходить из погодных условий и задействовать столько техники и людей, сколько нужно", - добавил Владимир Латушкин.

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