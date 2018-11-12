Дорожники Минска заготовили к зиме 38 тыс. т песко-соляных смесей

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Горремавтодор Мингорисполкома" заготовил 38 тыс. т песко-соляных смесей и 7,4 тыс. т галита марки А для борьбы с зимней скользкостью - 70% и 100% от потребности, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Запасы планируется пополнять по мере расходования. На остановках общественного транспорта, крутых подъемах, опасных участках установлены специальные емкости с противогололедными реагентами. При наступлении устойчивых отрицательных температур также появятся снегозадерживающие ограждения.

Автопарк предприятия для уборки улиц в зимний период насчитывает 750 единиц специализированной техники. Для временного складирования снега определены 10 площадок. Также будет работать снегоплавильный пункт, расположенный по ул.Машиностроителей в микрорайоне Чижовка.

По словам Олега Лукашенко, с начала года отремонтировано около 387 тыс. кв.м улично-дорожной сети, критическая ямочность ликвидирована на участках площадью 120 тыс. кв.м, обновлены 117,7 тыс. кв.м тротуаров, заменено 17,7 км бортового камня. Проводились ремонт колодцев дождевой канализации, транспортных и пешеходных заграждений, заливка трещин.

Полностью заменено покрытие на 49 участках площадью 485,4 тыс. кв.м. В зимнее время для устранения критических дефектов планируется использовать холодные органоминеральные смеси, производимые на минском заводе "Макродор".-0-