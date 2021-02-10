Дорожников и коммунальщиков в Гродненской области привлекли к ответственности за нерасчищенные в срок дороги

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за нарушение сроков очистки дорог от снега к ответственности привлекли свыше 20 сотрудников дорожных и коммунальных служб. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Ситуация на дорогах области порой была непростой. Непрекращающиеся снегопады не позволяли убрать снег полностью. Однако после того как погода стабилизировалась, выявились и недостатки в работе.

"С начала года за нарушение сроков очистки дорог к ответственности привлечено 27 должностных лиц дорожных и коммунальных служб области. При этом 23 их них - с 25 января по сегодняшний день", - рассказали в ГАИ. Выдано 15 предписаний на устранение недостатков.

"Во время снегопадов Госавтоинспекция региона работает в усиленном режиме. Помимо помощи дорожным организациям, водителям и пешеходам, круглосуточно контролируется состояние дорог и улиц. Организовано и оперативное взаимодействие с дорожными и коммунальными службами", - добавили в ГАИ.-0-