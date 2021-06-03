Дорожную карту по развитию сотрудничества подписали Могилевская область и китайская провинция Хэнань

3 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дорожную карту по развитию сотрудничества подписали сегодня Могилевская область и китайская провинция Хэнань. Встреча и подписание документов проходили онлайн, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил заместитель председатель Могилевского облисполкома Руслан Страхар, на сегодня регион сотрудничает с пятью китайскими провинциями. "И это дает свои положительные результаты. С 2015 года взаимный товарооборот Могилевской области и КНР увеличился в 13 раз, до $93,6 млн. И безусловно, наша задача - продолжать активное сотрудничество, особенно в период пандемии, - отметил Руслан Страхар. - Эта провинция одна из первых подключилась к сотрудничеству с Могилевской областью, оказывала содействие в реализации нашей продукции. Очередной документ станет важным подспорьем".

По словам зампредседателя облисполкома, стороны договорились продолжать взаимодействие в торговле, наращивать его в инвестиционной сфере. Немаловажная область партнерства - туризм. "Мы четко прописали основные направления, по которым мы будем развивать наше сотрудничество, - подчеркнул Руслан Страхар. - Мы определили с каждой стороны ответственных исполнителей, конкретные даты, по которым будем сверять часы и проводить наши мероприятия. И уже ближайшее - это онлайн-встреча бизнес-кругов, где мы сможем оценить достигнутые результаты и наметим шаги по дальнейшему развитию".

Заинтересованность в сотрудничестве высказали и представители китайской стороны. Как отметил вице-губернатор провинции Хэнань Хэ Цзиньпин, отношения двух государств находятся в положительной динамике. "Мы видим, что сотрудничество наших стран приносит положительные результаты. И сегодня мы подписываем еще один важный документ между нашими регионами. Среди важных вопросов, над которыми необходимо поработать, улучшение транспортного сообщения и логистики между нашими странами. Также необходимо поработать и над туристической сферой: у наших стран богатая история и культурные традиции", - отметил Хэ Цзиньпин.-0-