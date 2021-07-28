Дорожную разметку на 16 участках будут наносить сегодня ночью в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разметку на 16 участках дорожного полотна будут наносить сегодня ночью в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 29 июля планируется нанесение дорожной разметки на 16 участках улично-дорожной сети столицы. Так, наносить разметку будут по улицам Брыля, Сапеги и Михайловская. Также работы пройдут на участке ул.Казинца от ул.Корженевского до ул.Кижеватова, улицах Космонавтов, Аэродромная и переулке Промышленный.

Дорожные работы затронут участок МКАД вблизи д. Зацень (34-35-й км), улицу Жилуновича, пересечение ул.Городской Вал с ул.Володарского, улицу Каролинская и развязку пр.Независимости - ул.Острошицкая, в том числе съезды вдоль пр.Независимости.

Также разметку будут наносить на улицах Никифирова, Стариновская, пр.Победителей и пересечении ул.Я.Коласа с ул.Хмельницкого.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-