Дорожную разметку нанесут ночью на 11 участках в Минске

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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожную разметку нанесут ночью на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 6 августа планируется нанесение дорожной разметки на участке ул. Ф.Скорины от ул.Филимонова до Дачного проезда, ул.Уральской, ул.Лукьяновича, ул.Гурского, ул.Налибокской, ул.Казимировской, ул.Колесникова, ул.Натуралистов, ул.Славинского, ул. Большая Слепня и пер.Промышленном.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-