Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на 11 участках

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 11 участках дорог нанесут сегодня дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на ул.Белецкого, перекрестке пр.Жукова - ул.Железнодорожная, Бетонном проезде, ул.Лещинского и ул.Каменногорской. Также работы будут производить по пер.Тихому, Логойскому тракту, ул.Малинина, ул.Неманской, пер.Михайловскому от ул.Кирова до ул.Ленинградской и ул.Стариновской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-