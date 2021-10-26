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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут сегодня в Минске на 11 участках улично-дорожной сети. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", планируется нанесение дорожной разметки на ул.Белецкого, ул.Суражской, пер.Стекольном, ул.Чижевских, Игуменском тракте - МКАД, Логойском тракте. Работы также будут производить на ул.М.Богдановича - ул.В.Хоружей, ул.Каменногорской, ул.Лещинского, пр.Жукова - ул.Железнодорожной, ул.Стариновской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на этих участках дорог.-0-