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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня нанесут на трех участках в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на ул.Турова, участке ул. Янки Лучины от Игуменского тракта до ул.Турова и развязке МКАД - ул.Чижевских.Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-