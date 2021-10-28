Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 15 участках

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожную разметку ночью будут наносить на 15 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 29 октября планируется нанесение дорожной разметки на ул.Семеняко, ул.Михайловской, ул.Ельских, ул.Уборевича, ул.Кулешова, пер. 2-й Юношеском, ул.Юношеской, ул.Богдановича - пр.Машерова, 17-18-м км МКАД, ул.Рогачевской, ул.Стебенева, пер.Тихом, ул.Гурского, ул.Кунцевщина и ул.Якубовского.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-