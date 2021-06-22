22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", работы запланированы на ул.Якубова, ул.Малинина, ул.Рафиева, участке ул.Слободской от ул.Рафиева до ул.Есенина, ул.Машиностроителей, ул.Тростенецкой, ул.Тихой, ул.Пионерской, ул.Веснинка, пер. Веснинка, ул.Вербной и ул. Веры Хоружей.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-