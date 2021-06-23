Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на 12 участках

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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на ул.Якубова, ул.Малинина, ул.Гололеда, ул.Рафиева, ул.Слободской (от ул.Рафиева до ул.Есенина), ул.Машиностроителей, ул.Тихой, ул.Пионерской, ул.Веснинка, пер.Веснинка, ул.Вербной и ул. Веры Хоружей.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-