Дорожные вопросы и слова благодарности медикам: Кравцов провел прямую линию в Слониме

26 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы дорожной и транспортной инфраструктуры были в числе основных во время прямой линии председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова в Слонимском райисполкоме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гродненского облисполкома.

На прямую линию поступило 11 звонков. Большинство из них касались состояния проезжих частей улиц в райцентре и других населенных пунктах, благоустройства дворовых территорий, асфальтирования улиц в районах индивидуальной застройки.

Обратились на прямую линию и жители деревни Костровичи: после оптимизации автобусных маршрутов транспортное сообщение ухудшилось. Сейчас же, в дачный сезон, потребность в этой услуге возросла. Местным властям дано поручение проработать возможные варианты решения проблемы и принять решение прежде всего в интересах людей.

А вот двух жителей Слонима волновало состояние старого русла Щары. Вопрос будет изучен дополнительно.

"Обычно на прямые линии обращаются, чтобы обозначить какую-то проблему. В этом раз поступило несколько звонков с благодарностями", - отметили в облисполкоме. Так, местная жительница выразила признательность врачам и медперсоналу больницы и поликлиники в Слониме. По ее словам, профессионализм, самоотверженная работа медиков помогли справиться с коронавирусом и самой женщине, и всей ее семье.

Пенсионер из Слонима поблагодарил Владимира Кравцова за то, что в регионе повышенное внимание уделяют сохранению историко-культурного наследия, восстановлению замков, дворцов, культовых объектов. Такой подход, по словам мужчины, помогает сохранить богатую и интересную историю Гродненского края.-0-

Фото Леонида Щеглова