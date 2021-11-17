Достопримечательности Каменецкого района начали обозначать QR-кодами

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе исторические и культурные достопримечательности обозначают QR-кодами, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист сектора спорта и туризма райисполкома Анна Денисенко.

Для Каменца разработали туристический маршрут, который объединил достопримечательности древнего города. Вместо экскурсовода передвигаться по пути туристам помогут QR-коды. Первая точка с информацией размещается у подножия Каменецкой башни, а уже оттуда виртуальный путеводитель направит к другим интересным местам.

"Маршрут разработан нашим краеведом для удобства туристов. Ориентируясь на QR-коды, гости могут увидеть достопримечательности, почитать о них информацию, увидеть архивные фотографии", - отметила Анна Денисенко.

В центральной части Каменца появились и стилизованные уличные аншлаги. Адрес на них написан на трех языках: белорусском, русском и английском. Каждую шильду венчает силуэт Каменецкой башни.

Похожие уличные шильды есть и в городе Высокое. В перспективе и там достопримечательности планируется обозначить QR-кодами. "Там тоже много замечательных мест, о которых хотим рассказать. Например, интересна история дворцово-паркового комплекса, бывшего монастыря бонифратров, костела, церкви. Табличками с QR-кодами планируем обозначить достопримечательности и в других местах Каменецкого района", - рассказала специалист сектора.-0-