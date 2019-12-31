Драйверы роста - труд, земля и технологии

Недавно Производственный кооператив имени Героя Беларуси Виталия Ильича Кремко, который в свое время вывел это предприятие в лидеры, отметил 70-летний юбилей. Те, кто приехал поздравить один из лучших на Гродненщине и в стране коллектив, были немало удивлены привлекательностью агрогородка Квасовка. Жилые дома, площадь, здания правления кооператива и Центра культуры и народного творчества, а также магазинов и других объектов инфраструктуры центра знаменитого хозяйства говорили о том, что Квасовка - это место, где людям комфортно жить!

Достойную жизнь на селе могут обеспечить только добросовестный труд, отзывчивая на заботу земля, хорошая техника и технологии. Эти три фактора активно используются в ПК имени В.И. Кремко. Вот что о том, какими заботами живет сегодня коллектив, его достижениях рассказал заместитель председателя по производству ПК имени В.И. Кремко Станислав Винцкевич:

- Производство молока и мяса - главное направление деятельности предприятия, а обеспечение стад собственными кормами - важнейшая цель. Сегодня в хозяйстве 7770 голов крупного рогатого скота, в том числе 2120 голов дойного стада, а также 34778 голов свиней. Важнейшая статья дохода - продажа молока. Средний удой на одну корову (за 10 мес.) составил 7870 килограммов. К концу года этот показатель, согласно прогнозам, должен вырасти до 9400.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составил 2900 тонн. При этом, несмотря на засушливую погоду, урожайность порадовала: 75,8 ц/га, что выше прошлогоднего почти на 8 ц/га. Нужно сказать, что последние четыре года из-за засухи недобираем зерна с полей, – отметил наш собеседник.

Хозяйство обеспечило себя не только фуражным зерном, но и озимым рапсом, которого собрано 2800 тонн при урожайности 47 ц/га. Весь рапс перерабатывается в собственном цеху, после чего рапсовый жмых идет на корм скоту, а масло в основном на продажу. Неплохой результат получили и от сбора сахарной свеклы, посевная площадь которой составила 500 гектаров - 870 центнеров сладких корнеплодов с каждого гектара.

Если молоко хозяйство поставляет ОАО "Молочный мир", то мясо не только продает на ОАО "Гродненский мясокомбинат", но и перерабатывает самостоятельно, снабжая пять собственных магазинов разделкой, колбасами и полуфабрикатами.

От других сельхозпредприятий страны это хозяйство отличают успехи в садоводстве. Главные фрукты здесь – яблоки, которых этой осенью было собрано 4800 тонн. Часть их пошла в продажу, часть – вместе с выращиваемой в хозяйстве вишней, черноплодной рябиной, морковью – на производство соков, которых было заготовлено в тетрапак-упаковках общим весом 300 тонн. А еще предприятие выращивает черешню на площади 7 гектаров. Кстати, эту вкусную ягоду во время созревания научились защищать от птиц, применяя новые технологии. Да, в этом году черешни собрали из-за заморозков меньше (2019-й - 2200 кг), чем в прошлом (2018-й - более 12000 кг).

Руководство благодарит трудовой коллектив за добросовестный труд, который всегда был и остается главным драйвером роста успехов аграрных хозяйств страны.

Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней"

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