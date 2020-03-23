Драже ненадлежащего качества изъяли из продажи в Бобруйске

23 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Арахис в молочном шоколаде и сахарной оболочке марки Rikki изъяли из торговой сети в Бобруйске. Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. Об этом БЕЛТА сообщили в областной инспекции Госстандарта.

По итогам проведенных в аккредитованной лаборатории исследований в составе пищевого продукта были обнаружено несколько видов синтетических красителей, не указанных в маркировке, - понсо 4R Е124 (31,6 мг/кг), тартразин Е102 (32,9 мг/кг), "солнечный закат" Е110 (24,4 мг/кг). Обнаруженные красители могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Как отметили в инспекции, в маркировке продукта обязательно должна быть предупреждающая надпись.

По результатам проверки реализация драже запрещена, импортерам выдано предписание об изъятии его из обращения. Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси этой продукции и прекратил действие декларации о соответствии.-0-