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04 февраля 2021, 14:01

ДТП в Гродненской области в 2020 году чаще всего происходили по понедельникам, средам и пятницам

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ДТП в Гродненской области в 2020 году чаще всего происходили по понедельникам, средам и пятницам. Об этом сегодня журналистам на пресс-конференции сообщил начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Александр Войтешко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области в 2020 году произошло 386 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых ранено 390 человек, еще 71 человек погиб. При этом акцент аварийности сместился с выходных дней, в которые в прошлом году был усилен контроль на дорогах. Чаще всего аварии с пострадавшими и погибшими в регионе происходили по понедельникам, средам и пятницам. Наиболее опасное время с 16.00 до полуночи: в этом отрезке происходит половина от всех аварий.

Чаще всего аварии происходили в городах и на дорогах республиканского значения. Среди аварий превалируют наезды на пешеходов и велосипедистов, а также лобовые столкновения.

"К сожалению, не удалось сохранить тенденцию последних лет по снижению уровня аварийности. Есть рост как по количеству ДТП, так и по числу погибших и раненых. Уровень аварийности возрос в 13 районах области", - констатировал Александр Войтешко. Влияние на ситуацию, по его словам, мог оказать и эксперимент, направленный на уменьшение нагрузки административного давления на участников дорожного движения: на водителей и пешеходов меньше составляли протоколов, реже привлекали их к ответственности.

В частности, с 35 до 41 случая возросло количество аварий по вине нетрезвых водителей. Отмечается в регионе и увеличение числа наездов на пешеходов. Причем зачастую они происходят в деревнях, а также на местных загородных дорогах. Нередко сопутствующими обстоятельствами становятся темное время суток, а также нетрезвое состояние людей. В некоторых случаях пешеходы лежали или сидели на проезжей части, что привело к их гибели.

Несмотря на принимаемые в этом направлении меры, отметил Александр Войтешко, существенно обострилась в регионе и ситуация с детским травматизмом. В прошлом году на дорогах области в 51 ДТП 7 детей погибли, 49 пострадали. Нередки были случаи, когда ребенка перевозили в машине с нарушением правил, в результате чего они оказывались пострадавшими в аварии. Также в центре внимания будут велосипедисты и мотоциклисты.

Причины и обстоятельства произошедшего проанализированы, для улучшения ситуации будут активизированы и профилактическая работа, и контроль, в том числе негласный. Продолжится и совершенствование дорожной инфраструктуры, безопасных условий для всех участников движения.-0-

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