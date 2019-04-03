Духовые оркестры внутренних войск будут играть по субботам в парке Горького

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыканты из внутренних войск МВД будут выступать в Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.
"По субботам в парке для жителей и гостей столицы зазвучит живая музыка - на открытой площадке в течение часа будут выступать духовые оркестры внутренних войск МВД. Их концертные программы приурочены к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - рассказали в пресс-службе.
Военные музыканты исполнят разножанровые популярные композиции - от классики до эстрады. Первый концерт состоится 6 апреля. На сцену выйдет оркестр войсковой части 3310. Этот же коллектив будет играть и 27 апреля. А 13 апреля и 4 мая свою программу представят музыканты из войсковой части 3214. Начало всех выступлений в 12.00.-0-
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