Фото Могилевского зоосада
22 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два дикобраза появились в Могилевском зоосаде. Новых жителей посетители смогут увидеть весной, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий учебной лабораторией зоосада Иван Нижников.
Животные переехали в Могилев из столичного зоопарка. "В морозную погоду эти животные чувствуют себя неуютно, потому сейчас они живут в теплой конюшне. Здесь для них оборудовали специальное место с домиком", - отметил Иван Нижников.
Дикобразы ведут ночной образ жизни. Днем выходят из домика, чтобы перекусить. Питаются в основном растительной пищей. "Они кушают тыкву, капусту, морковь, сухофрукты, семечки и даже бананы. Очень любят пекинскую капусту", - рассказали в зоосаде.
Уже весной столичные жители переедут в новый вольер на главной аллее зоосада.-0-
Фото Могилевского зоосада