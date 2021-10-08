Два дополнительных пункта вакцинации откроются в Новополоцке

8 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С субботы получить прививку от COVID-19 жители Новополоцка смогут не только в учреждениях здравоохранения, но и в новых пунктах вакцинации, которые начнут действовать на базе ЖЭС №5 и в выставочном зале городского музея истории и культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по здравоохранению облисполкома.

Аналогичные пункты желающие привиться от коронавируса могут посетить и в Полоцке. Там их можно найти на железнодорожном вокзале и в пяти библиотеках, расположенных в каждом из жилых микрорайонов города. Три прививочных пункта действуют в Орше и два - в Витебске. В областном центре они расположены в торговых центрах "Трио" и "Марко-Сити". В облздраве отметили, что при необходимости в Витебске откроют дополнительные точки для вакцинации, а пока в имеющихся нет очередей, и получить прививку можно в любое удобное время, для этого нужно иметь при себе паспорт.

Привиться от COVID-19 могут и иностранные граждане, но на платной основе. Для них в области организованы 8 пунктов вакцинации: в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, Лепеле, Браславе, Верхнедвинске, Глубоком. Записаться на вакцинацию можно через интернет или обратившись лично в центральные районные больницы (ЦРБ) данных населенных пунктов.

Кроме стационарных пунктов вакцинации в Витебской области работают около 50 мобильных бригад: по одной в каждой из 18 ЦРБ, по 5 в Орше и Новополоцке, 4 в Полоцке и 16 в Витебске. Ежедневно медики в составе выездных групп вакцинируют на дому граждан немобильной категории - инвалидов I и II групп. По запросу они выезжают на предприятия и в организации области, в учреждения образования, если там необходимо провести вакцинацию коллективно. За последнюю неделю медики области побывали на крупных предприятиях городов и райцентров, в учреждениях образования, культуры, спорта, а также в территориальных подразделениях предприятий тепло- и электроснабжения, исполкомах всех уровней. В распоряжении специалистов мобильных бригад имеются все доступные вакцины российского и китайского производства.-0-