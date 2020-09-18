Два электромобиля передали коллективу нацпарка "Припятский"

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два электромобиля передали коллективу национального парка "Припятский" ко Дню работников леса, сообщает БЕЛТА.

Ключи от новых BMW i3 на электроходу передали генеральному директору ГПУ "НП "Припятский" Степану Бамбизе.

По словам заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина, нацпарк "Припятский" - одно из красивейших и чистых мест в стране и на континенте. "Теперь к его характеристикам можно добавить еще и определение - инновационное. Все самые передовые технологии, в том числе зеленые и экологически чистые, реализовывают и применяют здесь. Надеюсь, эти электромобили не только украсят ваш парк, но и сделают его имидж еще более привлекательным для туристов и всех посетителей", - отметил вице-премьер.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык также тепло приветствовал коллектив "Припятского": "Всегда приятно находиться в этой жемчужине Полесья, прекрасной территории в сердце Европы. Внедрение экологически чистого транспорта - один из факторов снижения нагрузки на окружающую среду. На сегодня в Беларуси 70% валовых выбросов в атмосферный воздух дает именно транспорт. Поэтому, безусловно, за электромобилями будущее. И для нашей страны в том числе. Тем более, что у нас строится атомная станция, которая 7 ноября будет запущена в эксплуатацию. Уверен, что эти электрокары послужат на благо имиджа нацпарка и помогут в работе коллектива, а территория нацпарка будет еще чище. Надеюсь, этот подарок будет для вас и памятью, и помощью, и заделом на будущее".

Андрей Худык поздравил коллектив НП "Припятский" с наступающим профессиональным праздником, пожелал успехов и благополучия, самое главное - здоровья и стабильности родной Беларуси.

Степан Бамбиза поблагодарил правительство за подарок с прицелом на будущее. Он отметил, что лет через 10 все цивилизованное человечество перейдет именно на такие автомобили - экологически чистые, без шума и выбросов. "Это новая страничка в новейшей истории. Рад, что мы также на острие научно-технического прогресса", - сказал он.

По словам гендиректора, электромобили будут задействованы также в туристическом направлении.

После торжественной церемонии гостей пригласили на первый тест-драйв на электрокарах.

Национальный парк "Припятский" расположен на юге Гомельской области на территории Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов. Его территория представляет собой первозданную природу в долине реки Припять, уникальные болота и пойменные дубравы. Национальный парк "Припятский" - сочетание природного, культурного и исторического наследия. Это место называют "белорусской Амазонией" в центре Европы. Здесь зародился и развивается международный этнографический фестиваль "Зов Полесья".-0-