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05 октября 2021, 12:33

Два новых туристических маршрута презентовали в Гродненской области

Фото из архива управления культуры Гродненского облисполкома
Фото из архива управления культуры Гродненского облисполкома

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два новых туристических маршрута, посвященных старинным замкам, храмам и другим необычным местам региона, презентовали в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

Маршруты позволяют взглянуть на регион с нового ракурса. Недавно их презентовали для представителей туриндустрии.

Один из них - "Святая радость Беларуси: конфессиональная Новогрудчина". "Этот район Гродненской области богат на исторические, архитектурные, природные достопримечательности. Здесь на протяжении веков мирно сосуществовали представители самых различных вероисповеданий, и эта многоконфессиональность может стать привлекательным туристическим брендом", - отметила Татьяна Лидяева. В Новогрудском районе немало уникальных и старинных храмов, которые порой незаслуженно остаются в стороне от туристического внимания. В маршрут включено почти два десятка объектов. Среди них, например, один из древнейших Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, Фарный костел в Новогрудке, где венчались Ягайло и Софья Гольшанская, а также был крещен Адам Мицкевич. Туристам представят другие красивые православные и католические храмы в городе, а также в Любче, Щорсах, Вселюбе. Включены в маршрут мечети в Новогрудке и Ловчицах.

Еще один маршрут проложен по северу Гродненской области. Он связал Ошмянский и Сморгонский районы. Ключевыми точками в нем стали замки в Гольшанах и Крево, которые в этом году вновь начали принимать туристов. Гостей ждут мастер-классы и интерактивные программы. В маршрут включены храмы и монастыри северного региона, языческое капище, природные памятники и даже водный поход по Вилии.

"Маршруты, что важно, актуальны для межсезонья. Во многом они ориентированы на внутренний туризм. Сейчас мы видим огромный интерес к такому виду отдыха и очень важно постоянно предлагать туристам новые продукты, маршруты, направления. Кстати, недавно презентованные маршруты турфирмы уже начали включать в туры", - отметила Татьяна Лидяева. Она подчеркнула, что в этом году в Гродненской области презентовали маршрут, посвященный достопримечательностям Волковысского района, прорабатывается маршрут по Свислочскому району.

Увеличивается в регионе и количество аттестованных экскурсоводов. Сейчас их в области более 120. Организацией туров по региону занимаются полтора десятка туристических фирм.-0-

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