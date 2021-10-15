15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два цеха "Гродно Азота" остановят для ремонта оборудования, сообщили БЕЛТА на заводе.

"С 16 октября для внепланового ремонта оборудования будет остановлен цех аммиак-3. Для поддержания баланса по газообразной двуокиси углерода дополнительно будет остановлен цех карбамид-3", - говорится в сообщении.

Во время остановки цеха аммиак-3 для утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.

"Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет", - подчеркнули на заводе.-0-