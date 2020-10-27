Два учреждения для детей открыли в Минске при содействии Генпрокуратуры

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При содействии Генпрокуратуры в Октябрьском районе Минска открыли социально-педагогический центр и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

Фото prokuratura.gov.by

В Генпрокуратуре пояснили, что еще в декабре 2013 года планировалось завершить реконструкцию здания детского сада №474 по ул.Воронянского, 11 в Минске и разместить там Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей с особенностями психофизического развития. Однако из-за просчетов при выборе подрядчика и ненадлежащего контроля за ходом строительства со стороны заказчика работы велись со значительными отступлениями от требований технических нормативно-правовых актов и проектной документации. К началу 2014 года возведение центра и вовсе остановили. Более пяти лет здание было в заброшенном состоянии, меры к сохранности строительных конструкций не принимались.

Грубые нарушения законодательства, связанные с реконструкцией важных социально значимых объектов, выявила Генпрокуратура в 2019 году при проверке исполнения соответствующего законодательства. Только после вмешательства и по требованию надзорного ведомства был выбран новый подрядчик и возобновлены работы. При постоянном контроле прокуроров строительство удалось завершить.

В результате в этом месяце официально открыты размещенные в отремонтированном здании ГУО "Социально-педагогический центр Октябрьского района Минска" и ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Октябрьского района Минска".-0-