Две станции обезжелезивания открыли в Ветковском районе

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Станции обезжелезивания открыли сегодня в агрогородках Яново и Новоселки Ветковского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Станции обезжелезивания построены по подпрограмме "Чистая вода" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.

Тема качества воды волновала жителей агрогородков не один год. Содержание железа в воде в Яново было в районе1,2 мг на 1 куб.дм, в Новоселках - 1,9 мг на 1 куб.дм. Ввод станций позволяет обеспечить более 800 жителей двух населенных пунктов питьевой водой нормативного качества, содержание железа в которой не превысит 0,3 мг на 1 куб.дм.

"Оборудование на объектах - отечественного производства. Оно позволяет очищать 10 кубов воды в час на каждой станции. На их строительство в общей сложности затратили более Br340 тыс.", - рассказали на коммунальном жилищном унитарном предприятии "Ветковское".

Вопрос качества воды в районе не снимают с повестки. В этом году запланирован ремонт оборудования на станции обезжелезивания в Ветке. Разрабатывают также проектно-сметную документацию на четыре станции на 2021 год. Их строительство планируется в Великих Немках, Старом Селе, Радуге, Даниловичах.

Днем ранее станцию обезжелезивания открыли в Грабовке Гомельского района. Это уже четвертый построенный в районе такой объект. В Грабовке содержание железа в воде превышало норму в шесть раз, сейчас же сельчане получают питьевую воду нормативного качества.-0-