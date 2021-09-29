29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Две станции обезжелезивания введут к 1 октября в Чаусском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя районного исполнительного комитета Виталий Хомченко.

"Новые объекты появятся в агрогородках Радомля, где проживают 303 человека, и Каменка с населением в 368 человек, - отметил Виталий Хомченко. - Необходимость построить станции вызвана тем, что в этих населенных пунктах в питьевой воде обнаружено превышение нормы содержания железа. Станции строятся по подпрограмме "Чистая вода".

Производительность станции обезжелезивания в Радомле составит 6,5 куб.м/час. Она очищает воду путем окисления железа с последующей фильтрацией осадка. Задача нового оборудования - перевести железо из растворенного состояния в нерастворенный осадок, который впоследствии будет отфильтрован. На строительство станции ушло всего два месяца, сумма затраченных средств на 1 мая этого года, согласно проектной документации, составила более Br330 тыс.

Аналогичная станция заработает с 1 октября в Каменке, на ее строительство направлено почти Br380 тыс. К слову, с начала года этот объект станет пятым в районе: уже введены в эксплуатацию станции обезжелезивания в агрогородках Волковичи, Петуховка и Осиновка. "Люди остались довольны изменениями в качестве и составе питьевой воды, которую сейчас не отличить от ключевой или колодезной", - заключил Виталий Хомченко.-0-