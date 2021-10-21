Движение на 19-м км МКАД сегодня временно ограничат

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 19 км МКАД сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня с 21.00 до 23.00 в районе 19-го км МКАД в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение на указанном участке по внешнему кольцу МКАД", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-