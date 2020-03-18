Движение на части трассы М3 под Минском временно ограничат

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на трассе М3 под Минском ограничат сегодня на время следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня с 21.00 до 23.00 на 19-м км автодороги М3 Минск - Витебск (проезжая часть в направлении столицы) в Минском районе запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-