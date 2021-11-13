Движение на Старом мосту в Гродно ограничат из-за ремонтных работ

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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Старом мосту в Гродно с 15 ноября по 24 декабря ограничат движение из-за ремонтных работ, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"С 15 ноября и по 24 декабря будет осуществляться ремонт деформационных швов на Старом мосту. На первом этапе будет закрыта для движения крайняя правая полоса в сторону центра. На втором - две полосы движения в сторону кольцевой развязки. Движение пешеходов также будет ограничено", - рассказали в ГАИ.
ГАИ призвала водителей и пешеходов учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.-0-