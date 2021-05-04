Движение на участке автодороги М4 в Березинском районе временно ограничат 5 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе на участке автодороги М4 временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"На 105-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи деревни Слобода 5 мая, с 21.00 до 22.30, запланирован следственный эксперимент по факту ДТП", - рассказали в УВД. Движение всех видов транспорта на данном участке будет временно ограничено в направлении Минска.

Госавтоинспекция области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-