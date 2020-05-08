8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке пр.Машерова закроют сегодня с 18.00, механизированная колонна начнет движение в 16.00. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня с 18.00 и до конца мероприятия 9 мая на пр.Машерова на участке от ул.Куйбышева до пр.Победителей будет закрыто движение всех видов транспорта. Движение по улицам Куйбышева, Богдановича, Кропоткина, Даумана и пр.Победителей ограничиваться не будет", - проинформировали в ГАИ.

Начало выдвижения механизированной колонны по маршруту ул.Основателей - ул.Стариновская состоится в 16.00. Поэтапно по мере передвижения колонн будет ограничиваться движение транспорта.

Госавтоинспекция настоятельно призывает воздержаться от поездок на личных автомобилях. При посещении праздничных мероприятий рекомендуется добираться на общественном транспорте, как наземным, так и метро. На отдельных участках будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.-0-