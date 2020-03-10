Движение по части ул.Наполеона Орды в Минске будет временно ограничено

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по части улицы Наполеона Орды в Минске будет временно ограничено, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 16.00 до 18.00 в районе дома №27 на улице Наполеона Орды запланирован следственный эксперимент. В указанный период времени будет ограничено движение в двух направлениях", - проинформировали в СК. Правоохранители будут устанавливать обстоятельства ДТП, случившегося на этом участке дороги.

Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-