Движение по мосту через Пину закрывается с 15 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание штаба по реконструкции моста через реку Пину с участием министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко прошло 4 апреля в Пинске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
По итогам заседания Алексей Авраменко сообщил журналистам, что основные проектные решения по реконструкции моста через Пину уже приняты, сейчас идет доработка отдельных элементов и конструкций. "Наплавной мост будет задействован 15 апреля, тогда же закроется движение через мост, а строители начнут разбирать пролеты", - отметил глава ведомства.
На заседании обсуждались организационно-технические вопросы, в том числе график ввода и работы наплавного моста, организация движения автомобильного и речного транспорта, технологические аспекты производства работ и планируемые проектные решения обновления гидротехнического сооружения. Участники обсудили режим работы наплавного моста на случай возникновения чрезвычайных и экстренных ситуаций. Министр поручил предусмотреть для таких случаев экстренное сведение наплавного моста для быстрого возобновления движения автомобильного транспорта, а также совместно с дорожными службами проработать возможность резервного путевого сообщения.
Автомобильный мост через Пину построен 40 лет назад. В 2018 году после детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. Обновленный путепровод планируется ввести в эксплуатацию до 7 ноября.-0-
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