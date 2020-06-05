Движение под железнодорожным мостом на ул.Московской в Минске временно закроют

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта под железнодорожным путепроводом на ул.Московской со стороны пл.Мясникова в направлении пер. Добромысленского закрывается в ночь с 7 на 8 июня до конца месяца. Участок планируется открыть 1 июля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Закрытый участок можно будет объехать по путепроводу на пр.Независимости с выездом на ул.Московскую. Также будет открыто движение по ул. Толстого для транспорта, следующего со стороны ул.Суражской на ул.Московскую с последующим выездом на пл.Мясникова под железнодорожным путепроводом", - рассказали в ГАИ.-0-