10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат 10 апреля в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"10 апреля с 21.30 до 23.50 на 17-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи агрогородка Привольный Минского района запланировано проведение следственного эксперимента. В связи с этим движение всех видов транспорта будет временно ограничено в направлении Минска", - рассказали в УГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-