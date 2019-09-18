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18 сентября 2019, 17:15

Движение транспорта временно ограничат 19 сентября на участке трассы Р58

Фото из архива
Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на 22-м км автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель 19 сентября с 15.00 до 17.00 в связи с проведением следственного эксперимента будет ограничено движение всех видов транспортных средств в направлении Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Следственный эксперимент проведут для установления обстоятельств произошедшей здесь аварии.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-

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