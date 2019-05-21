Движение временно ограничат на части дороги Р23 под Минском

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На части дороги Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи в направлении Слуцка в Минском районе будет ограничено движение всех видов транспортных средств, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
"Сегодня с 21.00 до 22.00 на 16-м км автодороги Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи в направлении Слуцка на территории Минского района запланировано проведение повторного осмотра места происшествия по факту ДТП, произошедшее ранее. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в направлении Слуцка", - сказано в сообщении.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-
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