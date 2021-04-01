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01 апреля 2021, 17:14

Движение временно ограничат на участке Слуцкого шоссе

Фото из архива
Фото из архива

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение временно ограничат сегодня на участке Слуцкого шоссе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 20.00 до 23.00 вблизи дома №8 Слуцкого шоссе со стороны агрогородка Сеница запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение в направлении МКАД", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-

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