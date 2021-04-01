Движение временно ограничат на участке Слуцкого шоссе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение временно ограничат сегодня на участке Слуцкого шоссе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 20.00 до 23.00 вблизи дома №8 Слуцкого шоссе со стороны агрогородка Сеница запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение в направлении МКАД", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-